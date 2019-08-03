Жителей канадской деревни эвакуируют из-за схода с рельс поезда с химикатами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В деревне Ирвайн в канадской провинции Южная Альберта началась эвакуация жителей из-за схода с рельс поезда с химикатами, сообщает в субботу телеканал CBC News.

В деревне объявлено чрезвычайное положение, отмечает телеканал. Жители всех районов в радиусе 7 км обязаны покинуть дома, так как химикаты могут быть опасны для жизни.

Инцидент с поездом произошел в пятницу около 15:20 по местному времени (01:20 субботы по Москве). 12-15 вагонов, предположительно содержащие горючие вещества, сошли с рельс, участок Трансканадского шоссе временно закрыт.