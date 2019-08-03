"Слуге народа" на выборах в Раду по партийным спискам достались 124 депутатских мандата

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Украины объявила в субботу результаты внеочередных выборов в Раду, которые состоялись в июле, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Как сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачак, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность"- 23, "Голос" - 17 мандатов.

Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.

Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.

Выборы в Верховную раду прошли 21 июля по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

В бюллетене было 22 политические партии, по 199 мажоритарным округам баллотировалось 3085 кандидатов - как самовыдвиженцев, так тех, которых выдвинули партии.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших пятипроцентный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

Согласно законодательству, полномочия народных депутатов Рады текущего созыва прекращаются с принятием присяги новоизбранными парламентариями.