На базе ВВС Сирии в Хомсе произошел взрыв

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Несколько сирийских военнослужащих погибли при взрыве на сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс, сообщает агентство САНА.

Причиной ЧП стал подрыв перевозившихся боеприпасов с истекшим сроком хранения. По данным агентства, взрыв произошел из-за "технической ошибки". Источники не уточняют число жертв среди военнослужащих.

В то же время, по данным близких к оппозиции наблюдателей, на информацию которых ссылается канал "Аль-Арабийя", речь может идти о трех десятках погибших.