Задержанный Ираном за контрабанду нефти танкер оказался иракским

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Танкером, задержанным в Персидском заливе Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) за контрабанду нефти, владели представители Ирака, сообщает агентство ИРНА.

Ранее в КСИР заявляли, что судно перевозило контрабандную нефть в определенную арабскую страну. Экипаж судна составляет семь человек различной национальности, все они были задержаны.

19 июля КСИР сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.