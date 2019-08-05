Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате крупного взрыва в окрестностях Каирского Института рака.

"Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института рака", - сообщил представитель министерства здравоохранения в твиттер.

По данным Минздрава, взрыв за пределами института, расположенного в районе Эль-Маниаль, также нанес ущерб объектам внутри института.

Причина взрыва остается неясной.

Первоначально источники, цитируемые египетской газетой Youm7, заявляли о взрыве кислородного баллона внутри института.

Однако позже газета Al-Ahram сообщила, что взрыв произошел за пределами учреждения.

Между тем, в министерстве внутренних дел Египта заявили, что взрыв произошел в результате ДТП. Однако дополнительной информации не раскрыли.