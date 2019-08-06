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Туристы начали возвращаться на Шри-Ланку после апрельских терактов

Туристы начали возвращаться на Шри-Ланку после апрельских терактов
Туристы в Национальном парке Яла на Шри-Ланке
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Турпоток на Шри-Ланку постепенно восстанавливается после апрельских терактов. Число туристов, посетивших страну в июле, выросло на 83% по сравнению с июнем, сообщает портал Colombo Page.

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"В июле на курортах Шри-Ланки оживление: страну посетили 115,7 тыс. человек, это на 83% больше, чем в июне. После терактов в конце апреля число туристов снизилось на 70%, новые показатели свидетельствуют о возвращении туристов на остров. Тем не менее, по данным Минтуризма Шри-Ланки, турпоток в страну снизился почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет издание.

Как отмечает портал, большинство туристов были из Индии (16% от общего турпотока), Великобритании (11%), Германии (7%), Франции (6%) и Китая (6%). "За семь месяцев 2019 года Шри-Ланку посетили 1,12 млн иностранных туристов, это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет Colombo Page.

В 2018 году остров посетили рекордные 2,33 млн человек.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибло 250 человек, в том числе 40 иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Взрывы на Шри-Ланке

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Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого АнтонияПосле взрыва в церкви Святого Себастьяна в Негомбо......в церкви Святого Антония в Коломбо......и в отеле Shangri-La в столице Шри-ЛанкиВнутри церкви Святого Антония после атаки......и разрушения снаружиВ больнице города КоломбоПогибшие при взрыве в церкви Святого Антония......и их родныеОколо церкви Святого Антония
Сотрудники полиции на месте взрыва в церкви Святого Антония
Шри-Ланка

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