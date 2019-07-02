Главу полиции Шри-Ланки арестовали в связи с апрельскими терактами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, унесшие жизни 258 человек, сообщает во вторник Channel News Asia со ссылкой на генпрокурора страны Даппулу де Ливеру.

Последний заявил, что халатность, проявленная представителями полиции и Минобороны, "достигает уровня того, что в международном праве называют преступлением против человечности".

Арестованным могут предъявить обвинения в убийстве.

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Генпрокурор также назвал имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, которых также он также подозревает в пренебрежении должностными обязанностями в связи с апрельскими терактами.

Джаясундара и Фернандо ранее давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Ситуация на Шри-Ланке обострилась после терактов 21 апреля, в организации которых обвиняют местных радикальных исламистов.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы, жертвами которых стали 258 человек. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат" (запрещена в РФ).