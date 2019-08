Samsung презентовал новый флагман

Пользователей хотят порадовать возможностями 3D-моделирования и фокусировкой звукозаписи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Компания Samsung в среду вечером презентовала две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Note 10 будет продаваться от 76 990 рублей, Note 10+ от 89 990 рублей. Сегодня уже можно сделать предзаказ на новый смартфон, его отгрузку начнут 23 августа.

Note 10+ можно воспринимать как улучшенную версию прошлогоднего Note 9. "Обычный" Note 10 стал меньше своих предшественников. Оба устройства обладают характерными для Samsung чертами: большим изогнутым безрамочным дисплеем, обтекающим фронтальную камеру, и управлением через стилус.

На задней крышке находятся три камеры. Сейчас это тренд, но дизайнеры Note 10 выстроили их вертикальный ряд, чтобы не быть похожими на других. Там же можно найти сканер отпечатка пальца, слегка утопленный в крышку. На месте остался стилус.

Из корпуса убрали разъем для наушников. По словам инженеров, это сделали, чтобы оставить больше пространства под аккумулятор. В коробку положат наушники под разъем USB-C. Также разработчики избавились от дополнительной кнопки на передней панели. Ее функцию отдали кнопке включения (нужно будет только подольше нажимать). Двойное нажатие кнопки включения по-прежнему открывает камеру. Все кнопки находятся на боковой панели слева от дисплея.

Емкость аккумуляторов увеличили по сравнению с моделями серии Galaxy: 4,300 мАч и 3,500 мАч против 4,100 мАч и 3,400 мАч.

На презентации показали способность Note 10 работать с дополненной реальностью и сканировать предметы в трехмерном пространстве. Например, пользователь сможет заняться моделированием и сделать свое творение частью дополненной реальности или распечатать его на 3D-принтере.

При съемке видео можно будеть размывать фон, в том числе прямо в процессе. Это называется Live Focus и включается по желанию. Также при съемке можно фокусировать звукозапись на точке, которую вы укажете на видоискателе камеры пальцем.

Любители пользоваться стилусом смогут управлять объектами на дисплее на расстоянии – в новую модель встроили гироскоп и акселерометр. С ним по-прежнему можно делать снимки и листать слайды презентаций.

Если у вас возникнет такая потренбность, Note 10 можно будет подключить к обычному компьютеру или ноутбуку, и на мониторе появится рабочий стол смартфона. Этот графический интерфейс работает на Windows и на Mac.

Samsung заключила стратегическое партнерское соглашение с Microsoft и уже интегрировала несколько интересных вещей в свои смартфоны совместно с Microsoft.

Часть из них касается гейминга. Во-первых новое ПО от Microsoft поможет оптимизировать работу игр на вашем смартфоне, во-вторых, можно будет записывать игровой процесс и делать в видео текстовые заметки при помощи стилуса, в-третьих, аккаунт Samsung можно использовать для стриминга видеоигр на сервисах Microsoft.

Тех, кто хочет быть продуктивным в любом месте и в любое время, порадовали интеграцией почтового сервиса Outlook и облачного хранилища OneDrive. Кроме того, для пользователей Windows повысили возможности синхронизации смартфонов Samsung с настольными компьютерами.

