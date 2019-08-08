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Медведев прибыл в Киргизию

Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и встретится с президентом Киргизии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в киргизский Чолпан-Ата, где примет 9 августа участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Планируется, что перед этим завтра утром у него состоится беседа с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым.

В повестке завтрашнего заседания совета - актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, на завтра у Медведева запланированы беседы с его коллегами из Белоруссии, Армении и Киргизии Сергеем Румасом, Николом Пашиняном и Мухамметкалыем Абылгазиевым.

В Киргизии сейчас напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента Алмазбека Атамбаева. В Бишкеке собрались сторонники экс-главы государства, они требуют отставки Жээнбекова.

Киргизия Дмитрий Медведев Сооронбай Жээнбеков

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