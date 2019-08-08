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Россия намерена продвигать в ООН свою концепцию безопасности в Персидском заливе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Россия намерена содействовать обсуждению в ООН и Совете Безопасности своей концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая уже на первоначальном этапе получила позитивные оклики, заявил и.о. постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Несомненно, мы будем содействовать обсуждению этой темы в Совете Безопасности и в ООН. Именно в ООН мы должны действовать. Этот вопрос не будет забыт в нашей работе", - заявил он в штаб-штаб-квартире всемирной организации в ходе пресс-конференции, посвященной российской концепции.

Полянский отметил, что партнерам необходимо дать время на подробное изучение и анализ российского предложения.

Отвечая на вопрос журналиста об отзывах о документе, дипломат сообщил, что Россия "уже получила определенный отклик от некоторых участников".

"Надеемся, процесс продолжится. Все это на первоначальных этапах, и отклики позитивные. Пока что, честно говоря, я не слышал никакой критики в отношении нашего предложения", - заявил Полянский.

Он добавил, что Россия хотела бы работать с США и Великобританией, которые в настоящий момент "тщательно изучают концепцию".

Полянский подчеркнул, что Россия ожидает конкретные предложения "от участников и сторон, как сделать документ лучше" и "открыта для критики и конструктивного анализа".

23 июля спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов провел в МИД России презентацию российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Дмитрий Полянский Россия ООН

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