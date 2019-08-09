В Норвегии сообщили о попытках возобновить диалог между Мадуро и Гуайдо

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии остается в контакте с правительством и оппозицией Венесуэлы с целью продолжения диалога между сторонами по вопросам урегулирования ситуации в стране, сообщил норвежский дипломат Даг Нюландер, выступающий посредником на переговорах.

"Мы контактируем с ними по вопросам следующего раунда переговоров. Посреднические усилия продолжаются в соответствии с принципом, которого стороны хотели бы придерживаться, существуют реальные перспективы переговорного решения", - говорится в распространенном им заявлении.

Накануне делегация правительства Венесуэлы отказалась от участия в переговорах с оппозицией на Барбадосе 8-9 августа, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не будет присутствовать на прерванных диалоговых совещаниях в четверг, 8 августа, и в пятницу, 9 августа, на Барбадосе", - написал Родригес в своем твиттере.

Причиной отказа от продолжения переговоров власти Венесуэлы назвали санкции и политику давления со стороны США.

Переговоры властей и оппозиции Венесуэлы были инициированы в мае при посредничестве Норвегии и продолжены в июле на карибском острове Барбадос.

Ранее оппозиция Венесуэлы проинформировала, что вернется на Барбадос для продолжения переговоров.

Власти Венесуэлы пока никак не комментировали заявление Нюландера, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отказ правительства от продолжения переговорного процесса "свидетельствует о его недобросовестности и несерьезности".

"Если механизм Осло сможет обеспечить реальное урегулирование нынешнего кризиса, мы его принимаем. Если нет, то мы добьемся необходимых изменений с помощью других механизмов", - сказал оппозиционер.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным президентом Венесуэлы.