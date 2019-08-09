Сторонника Атамбаева задержали по делу о захвате заложников

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Задержанные в четверг вместе с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым члены основанной бывшим главой государства Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева подозреваеются в захвате сотрудников спецназа "Альфа" Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) в заложники.

"Джолдубаеву допросили в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному 7 августа по статье "Захват заложника" УК Киргизии", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" адвокат Замир Жоошев.

По его словам, другой член СДПК Фарид Ниязов задержан по тому же делу, мера пресечения еще не избрана.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении "криминального авторитета". Сторонники Атамбаева не дали его задержать. Часть сотрудников "Альфа", которая не успела покинуть дом Атамбаева была захвачена толпой и сильно избита. В последствии шесть спецназовцев удерживались сторонниками Атамбаева до 8 августа и стали предметом торгов и переговоров с руководителями силовых ведомств.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонниками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

Столкновения продолжились в четверг. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов. За два столкновений пострадали 98 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Милиция применила спецсредства для разгона сторонников Атамбаева, прибывших на центральную площадь Бишкека. Около 1 тыс. митингующих были вытеснены из центра Бишкека сотрудниками внутренних дел, которые использовали свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

Утром в четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что экс-президент Киргизии решением суда помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. По словам адвоката, Атамбаев подозревается в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.