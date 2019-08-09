Поиск

Атамбаев отказался общаться со следствием

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами, из-за незаконных действий последних. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Атамбаев убежден, что были нарушены его права, нормы конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс.

Экс-лидер страны не намерен разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя.

Накануне действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус: ранее он считался свидетелем по ряду уголовных дел, но теперь стал подозреваемым в тяжком преступлении.

По решению суда Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа. По словам его адвоката, экс-президент подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева пытались задержать еще 7 августа, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля, в результате силовой акции, но тогда сторонники экс-президента отбили его. В столкновениях пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились 8 августа, после чего Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

Новости

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Япония изобразила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады в Токио

Лидер оппозиционной киргизской партии решил вернуться на родину

Что случилось этой ночью: пятница, 9 августа

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

Память жертв атомной бомбардировки почтили в японском Нагасаки

За два дня столкновений в Киргизии пострадали около 100 человек

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Египте ликвидировали 17 причастных к взрыву в Каире террористов

В Норвегии сообщили о попытках возобновить диалог между Мадуро и Гуайдо

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул

Спикер палаты представителей США попросила Трампа вернуть сенат с каникул

В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');