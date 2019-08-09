Атамбаев отказался общаться со следствием

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами, из-за незаконных действий последних. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Атамбаев убежден, что были нарушены его права, нормы конституции и Уголовно-Процессуальный кодекс.

Экс-лидер страны не намерен разговаривать с кем-либо, кроме своего официального представителя.

Накануне действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус: ранее он считался свидетелем по ряду уголовных дел, но теперь стал подозреваемым в тяжком преступлении.

По решению суда Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа. По словам его адвоката, экс-президент подозревается в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаева пытались задержать еще 7 августа, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля, в результате силовой акции, но тогда сторонники экс-президента отбили его. В столкновениях пострадали 79 человек, один из бойцов спецназа скончался от огнестрельного ранения.

Столкновения продолжились 8 августа, после чего Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов.