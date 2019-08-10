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В США обвинение в угрозе теракта предъявлено мужчине по имени Дмитрий Андрейченко

В США обвинение в угрозе теракта предъявлено мужчине по имени Дмитрий Андрейченко
Фото: Vostock-photo

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура американского округа Грин (штат Миссури) предъявила Дмитрию Андрейченко обвинения в угрозе совершить террористический акт из-за ношения оружия в супермаркете Wallmart.

Как следует из заявления полицейского управления города Спрингфилд, обвинение предъявлено20-летнему Дмитрию Николаевичу Андрейченко из Спрингфилда, штат Миссури. Национальность обвиняемого не раскрывается. В настоящий момент известно, что он постоянно проживает в Миссури.

Андрейченко обвиняют в том, что он зашел с оружием в руках и в бронежилете в супермаркет Wallmart и снимал себя на камеру мобильного телефона. Таким образом, полагают власти штата, он "дал понять о наличии явной или подразумеваемой угрозы".

Американские СМИ сообщают, что Андрейченко назвал свои действия "социальным экспериментом". "Я хотел знать, выполняет ли супермаркет Wallmart вторую поправку к конституции США (гарантия права граждан на хранение и ношение оружия - ИФ)", - приводят издания слова обвиняемого.

Если вина Андрейченко будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы, а также штраф до $10 тыс.

США Миссури

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