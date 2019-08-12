Более тысячи человек эвакуированы из-за лесного пожара на испанском острове Гран Канария

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Более тысячи человек эвакуированы из окрестных селений из-за сильного лесного пожара, бушующего с субботы в горах острова Гран Канария, второго по величине в Канарском архипелаге, сообщает в воскресенье испанская газета El Pais.

Пожар произошел в горах в провинции Лас Пальмас. Из окрестных деревень утром в воскресенье эвакуировали более тысячи жителей.

Как предполагается, виновником пожара стал 55-летний местный житель, который воспользовался сварочным аппаратом. Его уже задержала гражданская гвардия. В сухую погоду огонь мгновенно распространился по лесу, площадь пожара к вечеру воскресенья достигла более тысячи га.

В тушении пожара задействованы более 200 военнослужащих и спецтехника. Предполагается, что огонь удастся локализовать в течение нескольких часов.