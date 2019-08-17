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В Сербии подтвердили нежелание вступать в НАТО

Министр обороны Сербии также предложил Шойгу посетить страну, чтобы он мог оценить боеспособность вооруженных сил

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сербия не стремится стать членом НАТО, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

"Как вам известно, Сербия в военном смысле - нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать", - сказал Вулин в субботу на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, Вулин пригласил Шойгу посетить Сербию.

"Наш президент и верховный главнокомандующий Александр Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", - сказал министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече с Шойгу.

"Чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах", - сказал сербский министр.

В июле президент Сербии Александр Вучич сообщил, что до конца года в стране должны получить четыре боевых вертолета Ми-35, три транспортных - Ми-17, 10 танков Т-72 и 20 боевых разведывательно-дозорных машин. По словам главы Сербии, часть техники будет закуплена, часть передана безвозмездно.

В июле также сообщалось, что Румыния запретила транспортировку военных грузов из России в Сербию через свою территорию. По некоторым сообщениям, речь шла о поставках 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2.

Летом прошлого года СМИ сообщали, что Белград прислал официальную заявку на покупку зенитных ракетных систем С-300 разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".

В 2017 году Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера, сообщал о заинтересованности Сербии в покупке систем ПВО "Тор" и "Бук".

Сербия Россия

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