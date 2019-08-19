Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российский беспилотный катафалк, гигантский древний пингвин и почему бойцы с возрастом становятся "отмороженными"

Поединок Максима Дадашева против Антонио ДеМарко Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Российские студенты собрали на базе LADA Kalina прототип беспилотного катафалка, способного самостоятельно ездить по кладбищу на скорости до 5 км/ч. Разработчики увеличили его колесную базу, чтобы в грузовой отсек помещался гроб. Автомобиль оборудован тремя лидарами и камерой. В беспилотнике используются алгоритмы управления и восприятия окружающей среды собственной разработки. Автомобиль может ехать по прямой, поворачивать и распознавать некоторые объекты вокруг.

- Последнюю неделю июля медиа назвали "одной из самых страшных в истории бокса" из-за смерти сразу двух боксеров: Максима Дадашева и Уго Сантильяна. N+1 рассказал, почему бойцы с возрастом становятся "отмороженными", а защитная экипировка больше вредит, чем защищает.

- В Новой Зеландии обнаружили останки представителя еще одного - теперь их пять - вида гигантского древнего пингвина. Пингвин, по всей видимости, достигал 160 см в высоту, что на 40 см больше среднего роста самого крупного известного пингвина - императорского. Это не самый большой обнаруженный древний пингвин, однако находка позволила получить дополнительные доказательства того, что в древности эти птицы были гораздо больших размеров, чем их современники.

Представитель вида Crossvallia waiparensis Фото: EPA/Vostock-photo

- Американский программист решил обмануть системы распознавания автомобильных номеров и заказал себе номер с надписью NULL. Благодаря этому он стал обладателем штрафов на сумму более 12 тыс. Программист зарегистрировал автомобильный номер с надписью NULL, которая обозначает пустое значение в компьютерных системах, в том числе базах данных. Так он надеялся стать "невидимым" для систем распознавания номеров. Вместо этого система присвоила ему все штрафы, не ассоциированные с конкретным автомобильным номером.

- Американские дизайнеры открыли магазин одежды с принтами из несуществующих автомобильных номерных знаков. С их помощью можно обманывать системы распознавания номерных знаков: использование несуществующих номеров может подпортить их обучающую выборку. Системы, настроенные на распознавание номерных знаков, с помощью одежды с такими принтами будут получать много данных о перемещениях несуществующих автомобилей. Такой "мусор", в свою очередь, сильно снизит качество распознавания и работы подобных систем.

- 8 августа на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний произошел взрыв, за которым последовал скачок радиационного фона неподалеку от места аварии. Местные жители раскупили в аптеках йод, а специалисты стали гадать, что именно могли делать сотрудники "Росатома" на военном полигоне и как это ЧП может быть связано с новейшим оружием, анонсированным президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. N+1 разбирался, можно ли эту аварию считать "вторым Чернобылем" и какая из многочисленных версий наиболее правдоподобно объясняет произошедшее.

- Уже в недалеком будущем на улицах городов могут появиться машины без человека за рулем. N+1 рассказал о полигоне, где идет "обучение" и тесты беспилотных автомобилей и где "улицы" перебегают виртуальные пешеходы. Стало известно, как чувствуют себя инженеры-испытатели и что будет, если сесть на дороге прямо перед движущейся машиной.