Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый в Исландии растаявший ледник, причины виктимблейминга и как безобидные дрожжи становятся опасными патогенами

Церемония прощания с исчезнувшим ледником Окйекуль Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Психологи выяснили, что обвинение жертв сексуальных домогательств (виктимблейминг) в произошедшем зависит скорее от повышенной эмпатии к нарушителю, а не сниженной эмпатии к жертве. Оценка событий с точки зрения нарушителя помогла участникам исследования проникнуться к нему состраданием. Работа не указывает на то, как уменьшить обвинения жертв домогательств, а скорее объясняет, почему виктимблейминг вообще может возникнуть.

- Ученые выяснили, что владение домашним животным (неважно, кошкой или собакой) повышает восприимчивость к эмоциональности их вокализации. Таким образом люди, у которых есть домашние животные, могут распознать в кошачьих и собачьих звуках эмоции - в отличие от тех, у кого животных нет. Оценка эмоциональности услышанных звуков не зависела от психического состояния участников и их уровня общей эмоциональной привязанности к другим. Скуление собак оказалось для владельцев домашних животных самым грустным (причем вне зависимости от того, какое животное живет у них дома) - примерно так же оценили крики младенцев.

- Исландцы попрощались с первым ледником, растаявшим из-за изменений климата. Это был Окйекудль. В течение 700 лет он находился на склонах вулкана Ок. 18 августа на склоне вулкана провели церемонию, участники которой во главе с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир установили мемориальную доску с надписями на исландском и английском языках. В ней содержалось послание к будущим поколениям. Также на табличке стоит дата: "август 2019" и современная концентрация углекислого газа в атмосфере — 415 миллионных долей.

- Разработчики из Google Research научили нейросеть реалистично дорисовывать край фотографии, даже если ее большая часть скрыта. Помимо дорисовывания изображений разработчики также опробовали алгоритм на видео. Таким способом они предлагают дорисовывать кадры по бокам, к примеру, в случае с вертикальными видео.

- Candida auris - смертоносный грибок, который из-за глобального потепления становится только сильнее. Дрожжевой грибок описан учеными всего десять лет назад, за последние два-три года он привел сразу к нескольким вспышкам кандидной инфекции среди людей, причем в целом ряде случаев заболевших спасти не удалось. Согласно вполне убедительной гипотезе, стать патогенным этому грибку помогло глобальное потепление. Похоже, что новый патоген возник буквально из ниоткуда и быстро распространился по всему миру. N+1 рассказал, что известно об этом возбудителе и почему в распространении грибковых инфекции виноват высокий уровень развития медицины.

- До конца этого года в Дубне должен быть запущен первый ускоритель в составе коллайдерного комплекса NICA. Он станет одной из крупнейших ядерно-физических установок в России. С его помощью ученые надеются получить кварк-глюонную плазму и экспериментальным путем исследовать состояния материи, которые пока не может описать никакая теория. Доктор физико-математических наук Олег Теряев рассказал N+1 о том, как появилась идея NICA и причем тут "задачи тысячелетия".