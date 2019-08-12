Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Крупнейший попугай в истории, полет над Ла-Маншем на ховерборде и какие черты сделали голубей идеальной городской птицей

Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Француз Фрэнки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на реактивном ховерборде собственной разработки. 40-летний Запата стартовал во французской коммуне Сангатт близ Кале и успешно приземлился в британском Дувре, преодолев расстояние Дуврского пролива (продолжение Ла-Манша) в 35,4 км за 22 минуты. В середине полета он приземлился на судно, где сменил ранец с керосином, а затем продолжил полет в сторону Великобритании.

- Физики из США неожиданно обнаружили, что падающие на поверхность золотой фольги фотоны притягивают свободные электроны, хотя закон сохранения импульса предсказывает другое направление тока. В качестве источника света ученые выбрали титан-сапфировый инфракрасный лазер. Чтобы получить "правильное" направление тока, ученым пришлось заполнить вакуумную камеру воздухом и облучить фольгу p-поляризованным лучом. Таким образом, теперь большинство экспериментов по измерению аналогичного потока электронов придется пересмотреть.

- "Птиц мира" сегодня все чаще называют "летающими крысами" - огромная популяция городских голубей причиняет все больше неудобств жителям мегаполисов, и способа избавиться от настырных птиц пока не найдено. N+1 поговорил с орнитологом Ольгой Волцит о том, какие черты сделали голубя идеальной городской птицей и стоит ли их травить, как поступают некоторые люди.

В Новой Зеландии нашли окаменелости крупнейшего попугая в истории. Heracles inexpectatus ("Неожиданный Геракл"), как назвали новый род и вид палеонтологи, обитали на Южном острове 16-19 миллионов лет назад. По оценкам исследователей, попугай весил около семи килограммов, то есть был вдвое больше какапо, самого крупного современного попугая. Рост птицы был около одного метра, как у самого высокого из современных попугаев, гиацинтового ары. По мнению ученых, геракл, как и какапо, был нелетающей птицей. Возможно, он относился к совиным попугаям, но пока однозначно это сказать нельзя.

- Физики из Китая и США изготовили первый структурно окрашенный цветной катафот, состоящий из клейкой ленты с приклеенными микросферами. Катафоты - небольшие устройства, которые практически без потерь разворачивают падающий свет на 180 градусов. Изготовленная пленка отражает около 40 процентов падающего белого света независимо от угла его падения. Она кажется однотонно-зеленой, если источник света совпадает с наблюдателем, и радужно переливается в противном случае. Чтобы показать практическую пользу изготовленного материала, исследователи изготовили из него "умные" дорожные знаки.

- Сколько бананов нужно съесть, чтобы заработать лучевую болезнь? Ответ можно узнать в материале N+1: кликните на карточку, чтобы узнать, как выбранная доза радиации воздействует на человеческое тело и в какой ситуации ее можно получить.

- Ученые давно задавались вопросом, в каком эволюционном порядке шло формирование галактик разных типов — эллиптических, спиральных, линзовидных. N+1 рассказал о работе российских ученых, которые с помощью анализа движения газа в ближайших 18 линзовидных галактиках смогли доказать, что они предшествует спиральным.