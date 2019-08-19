В Северной Ирландии взорвалась бомба, пока полицию отвлекли муляжом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Взрывное устройство сработало в понедельник в графстве Фермана на северо-западе Северной Ирландии после того, как сотрудники местных служб безопасности прибыли по вызову на разминирование другой бомбы, оказавшейся муляжом. Об этом сообщило в понедельник британское издание The Independent.

Представитель местной полиции Стивен Мартин заявил, что, по его мнению, это была преднамеренная попытка заманить полицию и сотрудников отдела по борьбе с терроризмом в этот район, чтобы их убить.

Взрывотехники исследовали окрестности Уотлбридж-роуд, где обнаружили муляж. Настоящая же бомба взорвалась на дороге A3 Каван-роуд. В результате взрыва никто не пострадал.

Представители местных властей напомнили, что радикальные группировки в прошлом не раз нападали на сотрудников служб безопасности в Северной Ирландии. Так, в июле этого года бомба взорвалась в графстве Арма после того, как сотрудники полиции приехали туда на вызов.