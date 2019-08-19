Более 9000 человек эвакуировали из зоны природных пожаров на Канарских островах

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Из-за природного пожара на острове Гран-Канария, входящем в состав Канарских островов, местные власти эвакуировали более 9 тыс. человек, сообщает в понедельник BBC News.

По данным издания, огнем охвачено 6 тыс. га. Пожар, в частности, затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, в котором растет эндемик Канарских островов - канарская сосна.

Пожарные сообщают, что один очаг возгорания удается сдерживать, в то время как другой продолжает бушевать и контроль над ним установить пока не представляется возможным.

Борьбе с огнем препятствуют высокая температура воздуха и ветры. Высота пламени в некоторых районах достигает 60 м. Пожары настолько сильны, что дым от них виден на кадрах, сделанных из околоземного пространства.

По словам представителей местных властей, "особенно важными будут последующие 48 часов". Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни температура на острове должна понизиться.

О жертвах и пострадавших информация не поступает.

В тушении принимают участие сотни пожарных, а также авиационная техника.

Пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Ему предшествовали еще два пожара, которые пожарным удалось взять под контроль, но пока не удалось полностью потушить.