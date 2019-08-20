Около 10 тысяч человек эвакуированы с одного из Канарских островов из-за пожаров

Канарские острова Гран-Канария, Испания Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на острове Гран-Канария вынудили местные власти эвакуировать уже порядка десяти тысяч человек, сообщает во вторник газета "Канариас 7".

Ранее сообщалось о девяти тысячах эвакуированных. Новый этап эвакуации был вызван распространением пожара дальше на юг острова.

Над тушением огня работают 600 человек, еще 400 человек боролись с пламенем ночью, отмечает газета.

Глава региона Анхель Виктор Торрес сообщил во вторник, что прошедшая ночь стала самой благоприятной с момента возникновения пожара, так как скорость ветра снизилась, и пожар стал распространяться меньшими темпами.

Пожар, по словам Торреса, затронул природный парк Тамадаба, расположенный на северо-западе острова, однако эффект от него оказался не таким разрушительным, как ожидалось. В этом парке растет эндемик Канарских островов - канарская сосна.

Однако в результате пожара сгорели некоторые дома на острове, отметил Торрес. Власти начнут во вторник оценивать ущерб.

Торррес рассказал, что многие эвакуированные жители смогут уже во вторник вернуться в свои дома, если ситуация с пожаром не ухудшится.

Пожар на втором по количеству жителей Канарском острове начался в субботу. Ему предшествовали еще два пожара, которые удалось взять под контроль, они еще не потушены.