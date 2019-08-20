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Трамп стал дедушкой в десятый раз

Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп с внуками
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз после того, как жена его сына Эрика родила дочку, сообщил во вторник в твиттере сам Эрик Люк Трамп.

"Лара (жена Эрика Трампа - ИФ) и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

Это уже второй ребенок в семье Эрика Трампа. Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Президент США Дональд Трамп - отец пятерых детей. Двое его старших детей, Дональд Джуниор и Иванка, - родители пяти и троих детей соответственно.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.

Дональд Трамп

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