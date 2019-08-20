Посольство РФ в Греции подтвердило гибель двух россиян при падении вертолета

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российское посольство в Греции подтвердило факт гибели двух россиян в результате крушения вертолета, сообщается в твиттере посольства.

"В результате крушения вертолета у греческого острова Порос погибли двое граждан России", - заявили в ведомстве. В посольстве обещали оказать необходимое консульское содействие.

Ранее во вторник греческий информационный портал "Эфимерида" сообщил, что на борту вертолета, потерпевшего крушение у берегов греческого острова Порос, находились двое туристов из России и греческий пилот.

По сообщению портала, вертолет во время падения задел линию электропередачи. Это обесточило весь остров, население которого около четырех тысяч человек.