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США и Румыния договорились укреплять боеготовность в Восточной Европе

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять свои позиции на восточном фланге североатлантического альянса, включая Черное море, договорились президенты двух стран.

"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности", - говорится в совместном заявлении президентов Дональда Трампа и Клауса Йоханниса по итогам визита главы румынского государства в Вашингтон.

В документе также отмечается, что стороны стремятся "избежать рисков в сфере безопасности, которые сопровождают инвестиции Китая в телекоммуникационные сети 5G".

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