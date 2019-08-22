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В Афганистане погибли двое американских военных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в минувшую среду. Об этом сообщается в четверг на сайте операции НАТО "Решительная поддержка".

Имена погибших военных не называются, неизвестны также обстоятельства их гибели. В сообщении отмечается, что согласно политике Минобороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников.

В 2019 году в Афганистане погибли не менее 15 военнослужащих США, сообщают афганские СМИ.

Афганистан США

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