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Российский омбудсмен приехала в Киев

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла к Киев, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе омбудсмена.

Там отметили, что она вылетела на Украину ночью и сейчас уже находится в столице этой страны. Вместе с тем в пресс-службе сказали, что цель визита омбудсмена в Киев им не известна.

В посольстве РФ в Киеве сообщили, что визит Москальковой в город будет однодневным, но его цель так же не уточнили.

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Газета "Коммерсантъ" в пятницу со ссылкой на информированные источники сообщила, что до конца августа на родину могут вернуться более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, в их число могут попасть все задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки. При этом украинского режиссера Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский сам отказался от обмена, так как намерен добиваться своего оправдания и освобождения.

Источники газеты сообщили, что Москва передаст Киеву 33 человек, столько же должны уехать в обратном направлении. Точные сроки обмена стороны не назвали, но, вероятнее всего, он состоится до конца августа. При этом знакомые с содержанием переговоров источники издания заявили, что принципиальная договоренность по этому вопросу уже достигнута.

Украина Россия Татьяна Москалькова

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