Главную площадь Донецка назовут именем убитого главы ДНР Захарченко

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Площадь в Донецке будет носить имя первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, который был убит прошлым летом.

"Площадь, расположенная перед домом правительства в Донецке, будет названа именем Александра Захарченко. Все мы помним многотысячные митинги, которые собирались в начале 2014 года перед зданием бывшей Облгосадминистрации. Эта площадь для всех жителей Донбасса символизирует начало борьбы за русский мир, начало жизни Донецкой народной республики", - говорится в заявлении главы ДНР Дениса Пушилина.

В нем подчеркивается, что Захарченко стал "олицетворением борьбы за свободу и независимость наших граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли".

Первый глава ДНР Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.