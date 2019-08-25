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На Украине объявили об успешном испытании космической ракеты-носителя

Испытания стали первыми за 28 лет независимости страны

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - На Украине провели успешные огневые испытания космической ракеты-носителя класса "Циклон-4", сообщила пресс-служба Конструкторского бюро "Южное" в фейсбуке.

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые в ее новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти испытания стали "финальными и самыми важными" перед летными испытаниями.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ "Южное". Испытания признаны успешными!" - отметили в пресс-службе.

Ракета-носитель "Циклон-4" предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.

Украина КБ Южное

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