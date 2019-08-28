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NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.

По информации издания, предложения о "трудоустройстве" получали, в том числе, высокопоставленный чиновник, занимавшийся в администрации экс-президента США Барака Обамы внешней политикой, и бывший сотрудник МИД Дании.

Экс-чиновнику из Белого дома пришло сообщение в LinkedIn, в котором ему предлагалось вылететь в Китай, где ему обещали "хорошо оплачиваемые" возможности. В случае с датским чиновником вербовщик представился сотрудницей китайского рекрутингового агентства и предложил встретиться в Пекине. Однако вместо нее на встречу явились трое мужчин и сказали, что могут помочьему получить "отличный доступ к китайской системе" для исследований.

The New York Times отмечает, что сотрудники китайских спецслужб нередко пишут пользователям LinkedIn под видом корпоративной рекрутинговой фирмы и предлагают оплатить их выступления, консультационные услуги или помощь в исследованиях. Затем агенты развивают отношения.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина заявил газете, что Пекин вербует шпионов "в массовом порядке". "Вместо того, чтобы посылать в США шпионов для вербовки одного человека, более эффективно сидеть за компьютером в Китае и рассылать запрос на добавление в друзья тысячам целей, используя поддельные аккаунты", - поясняет он.

По мнению американских чиновников, LinkedIn для Китая - идеальное средство вербовки. Во-первых, многие пользователи платформы ищут работу, в том числе у незнакомых. Причем люди, покинувшие работу в правительстве, зачастую оказываются наиболее уязвимыми для вербовщиков. Во-вторых, это единственная крупная американская соцсеть, разрешенная в Китае.

Пресс-секретарь LinkedIn Николь Леверич заявила, что компания активно ищет и удаляет фейковые аккаунты. Кроме того, по ее словам, у нее есть команда, которая работает с информацией из различных источников, включая правительственные учреждения.

Китай LinkedIn

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