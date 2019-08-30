Премьер Украины выступил за "большую приватизацию" и налоговую реформу

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает за проведение в стране "большой приватизации" и масштабной налоговой реформы, обещает до конца текущего года решить проблему контрабанды.

Приватизация

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими - та же "Укрзализныця" (оператор железных дорог Украины - ИФ). Там есть часть, которая не может быть приватизирована - (железнодорожное - ИФ) полотно", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу, добавив, что считает необходимым проведение так называемой "большой приватизации".

Говоря о приватизации "Укрзализныци", Гончарук отметил, что считает логичным создать на базе компании на трех операторов, из которых только лишь один должен остаться в госсобственности.

"Она ("Укрзализныця") должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", - отметил премьер-министр.

Он также заявил о планах нового правительства вывести все государственные (ГП) и коммунальные (КП) предприятия из ведения министерств.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который повыводил бы все эти ГП и КП из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих гроздей, висящих на балансе. Из-под кабмина это нужно забрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", - сказал Гончарук.

В четверг вечером команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов, в том числе проект закона о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Отношения с МВФ

Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украину ожидается с 10 по 24 сентября, сказал Гончарук журналистам.

Отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и фондом, премьер отметил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. "Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", - пояснил премьер.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", - сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что высокая цена на газ для населения, конечно, является проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы эти цены не повышались и нуждающиеся категории граждан получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Накануне во время утверждения на посту премьера в Верховной раде Гончарук сообщил о намерении провести с миссией МВФ переговоры по новой 3-4-летней программе сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества в рамках механизма stand by была утверждена в декабре 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен 2,8 млрд SDR, или около $3,9 млрд. При этом 1 млрд SDR (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств первоначально являлось успешное прохождение полугодовых обзоров выполнения программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала на Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

Нацбанк Украины рассчитывает, что соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января 2020 года получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Налоговая реформа

Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году, отметил премьер.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", - сказал он журналистам.

Налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года, уточнил Гончарук.

"А этой осенью наше главное задание - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов (глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов - ИФ), он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких", это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы налогообложения в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", - убежден премьер-министр.

Он также высказался за проведение налоговой амнистии. "Амнистию нужно проводить, но один раз. Это значит, что к ней нужно подготовиться. Этот год мы посвятим инвентаризации. Мы объединим реестры, посмотрим, сколько у нас объектов, субъектов. (. . .) Мы должны понять, с чем на самом деле имеем дело", - сказал Гончарук.

По его словам, такой шаг должен подготовить почву для введения налоговой амнистии уже с 2020 года. "Мы должны загнать в "цифру" всю страну в этом году, насколько это вообще возможно. И это, в том числе, про упрощение администрирования (налогообложения - ИФ). И с этого как с базы можно начинать работу в следующем году", - пояснил премьер-министр.

Эффективность чиновников

Программа деятельности правительства, которая будет представлена через месяц, будет предусматривать набор критериев эффективности, невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке, заявил Гончарук. Премьер уточнил, что речь идет не столько о критериях эффективности министерств, сколько политики, за которую они отвечают.

По его словам, на начальном этапе внедрение таких критериев может осуществляться в пилотном режиме, так как они никогда не применялись на Украине в отношении ведомственной политики, а потому существует риск ошибки. "В первый год это могут быть какие-то сигнальные вещи, но в следующем году весь следующий цикл мы планируем прожить в режиме эффективного государства, где менеджер отвечает за результат от "А" до "Я", - подчеркнул Гончарук.

Борьба с контрабандой

Премьер сказал, что доверяет новому главе Государственной таможенной службы Максиму Нефедову и считает возможным решить проблему контрабанды до конца 2019 года.

Он отметил, что для этого у Украины есть все, что нужно - "есть Служба безопасности Украины, есть Погранслужба с новым менеджером, есть Макс Нефедов на таможне", необходимо лишь несколько месяцев на отладку работы системы, потому что "сейчас это скорее "мозг без рук и ног".

При этом он подчеркнул, что строительство такой большой государственной машины требует времени, но она в любом случае должна начать полноценно функционировать, и это должно быть сделано до конца года.

"По разным оценкам, объем контрабанды оценивается в миллиарды долларов", - отметил Гончарук. По его словам, победа над контрабандой также позволит привлечь дополнительные ресурсы в бюджет, что поможет правительству в выполнении задания президента "справиться с бедностью".

Рынок ГСМ

Новое правительство намерено навести порядок на рынке горюче-смазочных материалов, упорядочив взимание акцизов.

"У нас на следующий год готовится стратегия по дорогам. Мы ожидаем, что каждый год мы будем значительно увеличивать финансирование на строительство дорог. Дополнительные средства мы планируем получить благодаря наведению порядка с уплатой акцизов - нужно убрать "тень" из рынка горюче-смазочных материалов. (. . .) У нас очень много заправок, с которых бюджет ничего не получает. Эти деньги будут в Дорожном фонде", - сказал Гончарук журналистам.

Он добавил, что хотел бы в два раза увеличить запланированный прошлым правительством объем финансирования дорожных работ на 2020 год (75 млрд гривен - ИФ).

Кроме того, по мнению Гончарука, Украина выбирает очень мало средств, которые ей могут предложить международные финансовые организацие.

"Нам нужно научиться эффективней работать с нашими международными финансовыми организациями, потому что мы, по разным оценкам, выбираем очень незначительное количество средств, которое мы могли бы выбирать. У нас есть дешевый ресурс, просто нужно научиться с ним работать", - заключил он.