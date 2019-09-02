Новый премьер Украины спрогнозировал рост экономики в 2020 году на 5%

Цель правительства по росту ВВП - на 40% за пять лет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Украины в 2020 году вырастет на 5%, а затем будет расти на 7% в год, считает премьер-министр Алексей Гончарук. Он сделал этот прогноз перед заседанием кабмина 2 сентября. Для стимулирования роста экономики, полиции запретят вмешиваться в дела бизнеса.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Зеленским Гончарук назвал задачей правительства добиться роста экономики страны в течение последующих пяти лет как минимум на 40%. Он назвал эту задачу "амбициозной, но реалистичной", цитирует УНИАН. Премьер напомнил, что для этого в Министерстве экономики собрали серьезную команду".

Первое решение правительства должно подкрепить такие планы экономического роста - в национальной полиции ликвидируют экономическое подразделение, то есть, полиция не сможет вмешиваться в работу предпринимателей, сказал Гончарук. Такой проект правительство уже получило из МВД, добавил он.

Достижение целевого показателя по росту ВВП позволит создать миллион новых рабочих мест, что также является одной из приоритетных задач правительства, считает премьер.

Гончарук также пообещал собрать в каждом министерстве в ближайшие несколько недель сильную команду специалистов, закрыть заседания правительства, чтобы они не стали "шоу за стеклом" и "показухой" и сообщать обществу только самое важное о сути решений.

Рост реального ВВП Украины в 2017 году составил 2,5%, в 2018 - 3,3%. Бюджет на 2019 год рассчитывали на макропрогнозе правительства о росте показателя на 3%. МВФ и Всемирный банк ожидают, что в 2019 году экономика вырастет на 2,7%.