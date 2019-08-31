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В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

"Александр Владимирович Захарченко - истинный сын Донбасса, с первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя эту тяжелую ношу и справился с ней... Он был отцом для солдат, за ним шли, шли, твердо веря, что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели и задачи, и ровно так мы собираемся поступать",- сказал Пушилин.

В свою очередь глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник добавил, что виновные в гибели Захарченко будут найдены и наказаны.

На мероприятии присутствуют делегации из Луганска, России, Абхазии, Южной Осетии.

Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" 31 августа 2018 года.

ДНР Александр Захарченко

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