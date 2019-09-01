Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

"Экстренная посадка была связана с небольшими техническими проблемами, после устранения которых самолет продолжил полет в Москву", - сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что проблемы у Боинг-737 возникли в системе электроснабжения. Находившиеся на его борту 118 пассажиров и члены экипажа при посадке в аэропорту Тбилиси не пострадали.