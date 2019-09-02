Россиянин оказался в числе задержанных в Атлантике на яхте с кокаином
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Парусник под американским флагом, груженый 800 кг кокаина, перехвачен испанскими морскими пограничниками в международных водах близ Азорских островов.
Как сообщает испанская телерадиовещательная компания РТВЕ со ссылкой на Управление полиции Канарских островов, задержаны трое человек, находившиеся на яхте - русский, серб и мексиканец.
Судно отконвоировано на базу морских пограничников в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова).
По данным испанских правоохранительных органов, транспортировкой кокаина занималась сербская мафия.