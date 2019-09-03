РФ продолжит оказывать Монголии военно-техническую помощь на безвозмездной основе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Монголия подписали межправительственный протокол о возобновлении действия соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе.

Соглашение было подписано 3 марта 2004 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин, который находится с визитом в Улан-Баторе, заявил, что военно-техническое сотрудничество между РФ и Монголией является важным фактором стабильности и безопасности в азиатском регионе.

После переговоров со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой он упомянул, что в августе "успешно прошли очередные совместные военные учения "Селенга-2019".

В ходе заявления для прессы по итогам переговоров Путин коснулся и союзнических отношений между СССР и Монголией в годы Второй мировой войны.

"Мы, конечно же, хорошо помним ту значительную поддержку, которую монгольские друзья, монгольский народ оказал нашей стране в борьбе с фашизмом. Не говорю уже о поставке порядка 500 тысяч лошадей, что крайне важно было для тех времен", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что на собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены 53 танка. "Эти танки, объединенные в танковую бригаду "Революционная Монголия" вступили в свой первый бой в 1943 г. на Курской дуге, а в 1945 г. вошли в Берлин", - сказал Путин.

Кроме того, в битвах на фронтах принимала участие авиационная эскадрилья "Монгольский арат", которая также была подарена Монголией.