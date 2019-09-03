Москва заявила о рисках перерастания ЧП в киберпространстве в реальные войны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских считает, что активность вредоносного программного обеспечения стала угрожать функционированию целых секторов экономики, всему экономическому прогрессу человечества.

"Наибольшая опасность заключается в том, что инциденты в онлайн-пространстве могут привести к полномасштабному конфликту, прямо скажу - к войне, которая подведет итог человечеству", - заявил Крутских в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По словам спецпредставителя, масштабы террористических акций с помощью новых кибертехнологий становятся действительно глобальными и могут произойти в любой момент. В связи с этим он заявил, что "человечеству не нужна большая беда, чтобы перейти к более действенному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и обеспечить реальную кибербезопасность от всех необходимых угроз".

Россия, как сказал Крутских, призывает к более эффективному международному практическому сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху. "Использование информационно-коммуникационных технологий террористами - это явный вызов международному миру и безопасности, и это не уголовная тема, это политическая тема. Подобные действия создают угрозу нарушению суверенитета государств и вмешательству во внутренние дела", - заявил он.

Крутских также заявил, что Россия "выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна по своему усмотрению и без предъявления доказательств определяет источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар, искусственно прикрепляя ярлык терроризма целым государствам".