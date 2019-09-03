Поиск

Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан", бушующий у берегов Северной Америки, ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает во вторник телеканал ABC.

Потенциальный ущерб от урагана теперь расценивается как умеренный.

Ураган "Дориан", как ожидается, достигнет восточного побережья Флориды в ночь со вторника на среду, а затем ударит по штатам Джорджия и Южная Каролина, отмечает телеканал.

Ураган ранее во вторник бушевал в районе Багамских островов. Скорость порывов ветра составляла 200 км/ч. Ожидается, что во вторник в регионе отменят не менее 1 тыс. авиарейсов, в основном в Международном аэропорту Орландо.

По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали пять человек.

США Дориан

Новости по теме

Новости

Джонсон лишился большинства в британском парламенте

"Русский экзархат" в Европе отказался от подчинения Константинополю

"Русский экзархат" в Европе отказался от подчинения Константинополю

Bloomberg узнал о разработке Samsung нового складного смартфона

Bloomberg узнал о разработке Samsung нового складного смартфона
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по делу MH17 решило допросить удерживаемого на Украине Владимира Цемаха

Бывший лидер калужских националистов получил убежище в Армении

Россия выступит гарантом соглашения между США и талибами

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших

На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

"Роснефть" потребовала от "Транснефти" принести извинения Шрёдеру

"Роснефть" потребовала от "Транснефти" принести извинения Шрёдеру
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');