Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Дориан", бушующий у берегов Северной Америки, ослабел до второй из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщает во вторник телеканал ABC.

Потенциальный ущерб от урагана теперь расценивается как умеренный.

Ураган "Дориан", как ожидается, достигнет восточного побережья Флориды в ночь со вторника на среду, а затем ударит по штатам Джорджия и Южная Каролина, отмечает телеканал.

Ураган ранее во вторник бушевал в районе Багамских островов. Скорость порывов ветра составляла 200 км/ч. Ожидается, что во вторник в регионе отменят не менее 1 тыс. авиарейсов, в основном в Международном аэропорту Орландо.

По последним данным, жертвами стихии на Багамах стали пять человек.