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В Италии 79% членов "Движения пяти звезд" проголосовали за новое правительство

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В пользу формирования правящей коалиции с Демократической партией высказались 79,3% сторонников "Движения пять звезд". Об этом сообщает во вторник итальянская газета La Repubblica.

В свою очередь, 20,7% участников голосования высказались против формирования нового правительства, отмечает издание.

"Мы решили кризис новым, прозрачным методом, который предполагал участие граждан", - заявил лидер "Движения пять звезд" Луиджи ди Майо.

Голосование проходило онлайн на сайте партии Rousseau и началось в 09:00 (10:00 по Москве), завершившись в 18:00 (19:00 по московскому времени). Участники, зарегистрированные на сайте, должны были ответить на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что "Движение пять звезд" должно сформировать правительство во главе с Джузеппе Конте совместно с Демократической партией?".

Лидеры популистского "Движения пять звезд", выступающего против "традиционных" итальянских партий, неоднократно обещали, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партией. До недавних пор движение, возглавляемое Луиджи Ди Майо, состояло в коалиции с партией "Лига" Маттео Сальвини.

Однако в августе Сальвини заявил, что коалиция де-факто распалась, и потому следует организовать досрочные выборы. Опросы показывают, что в таком случае "Лига" легко одержала бы победу. Стремясь избежать такого сценария, "Движение пять звезд" и Демократическая партия ведут переговоры о формировании нового правительства.

Италия

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