В Киеве произошла стрельба в троллейбусе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Утром в пятницу в Голосеевском районе Киева пассажир открыл стрельбу в троллейбусе, сообщила пресс-служба городской полиции. Два других пассажира получили огнестрельные ранения, их увезли в больницу.

Подозреваемого ищут.

По предварительной версии, стрельба началась в ходе конфликта между двумя пассажирами. Спор перешел в драку, и один из участников достал из рюкзака пистолет и выстрелил в обидчика. Он вышел на ближайшей остановке, но еще один пассажир попытался его задержать. Пока они выясняли отношения, подозреваемый трижды в него выстрелил и сбежал.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По словам начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина, угрозы для жизни пострадавших нет.