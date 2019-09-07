Додон анонсировал снижение цены на российских газ для Молдавии с 1 октября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Молдавия согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, с 1 октября цена поставляемого российского газа для республики снизится, сообщил президент республики Игорь Додон после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение... Обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделили особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдавии снизится", - написал Додон в субботу на своей странице в фейсбуке.

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