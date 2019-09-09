В JPMorgan создали индекс Volfefe для отслеживания влияния твитов Трампа на рынки

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики банка JPMorgan Chase & Co. разработали индекс Volfefe, который оценивает влияние твитов президента США Дональда Трампа на рынки и, в частности, на доходность американских гособлигаций. Об этом сообщают Bloomberg и CNBC.

Индекс отслеживает волатильность двух- и пятилетних казначеских обязательств, которую вызывают слова президента. Название индекса сложено из "Vol"- "волатильность" и -"fefe", части загадочного слова covfefе, появившегося в твиттере Трампа из-за опечатки.

Чаще всего рынки реагируют на твиты со словами "Китай", "миллиард" и "товары", причем в последнее время их все реже лайкают и ретвитят, отмечают аналитики. С избрания в ноября 2016 года Трамп публиковал в среднем больше десяти твитов в день на аудиторию, которая сейчас приближается к 64 миллионам фолловерам.

Из примерно 4000 его оригинальных твитов, опубликованных в рабочее время, на рынок воздействовало только 146, отметили эксперты.

Чаще всего твиты президента появляются в его микроблоге с полудня до 14:00, выше всего вероятность их прочитать к 13:00. Однако часто он публикует твиты и в 3 часа ночи, что может плохо сказаться на рынках из-за незначительного объема ночных торгов, указали аналитики. Анализ твиттера президента показывает, что он спит с 5 утра до 10 утра, поскольку в эти часы новые твиты не появляются.

Президент часто комментирует в твиттере торговую войну с Китаем, а также критикует руководство Федрезерва США.