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Итальянские депутаты выразили доверие правительству Конте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, как и ожидалось, получило в понедельник вотум доверия в нижней палате парламента Италии, сообщает агентство АНСА.

В поддержку правительства Конте выступили 343 депутата, против него - 263, трое воздержались. Необходимый минимум составлял 316 голосов.

Во вторник голосование о доверии правительству пройдет в сенате. Там правительство, согласно прогнозам, заручится поддержкой 162 своих сенаторов. Необходимый минимум составляет 161 голос.

На прошлой неделе в Риме в Квиринальском дворце в присутствии президента страны Серджо Маттареллы итальянское правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте приняло присягу.

В совет министров вошли, в основном, представители "Движения пять звезд", которое присутствовало и в прежней правящей коалиции, а также - остававшейся до сих пор в оппозиции Демократической партии. Партия "Лига", ранее разорвавшая коалиционное соглашение с "Движением пять звезд", таким образом, теперь становится оппозиционной.

Италия Джузеппе Конте

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