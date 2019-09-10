В Комитете по защите журналистов назвали 10 стран с наиболее жесткой цензурой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Эритрея, КНДР и Туркменистан занимают первые три места в списке стран с самой жесткой цензурой прессы, сообщили во вторник, 10 сентября, в Комитете по защите журналистов.

Четвертое место в этом списке занимает Саудовская Аравия, за ней следуют Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

В докладе организации отмечается, что в этих странах частично или полностью запрещена независимая журналистика, а средства массовой информации служат способом распространения пропаганды.

В Комитете напоминают, что в соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, "каждый человек имеет право искать и получать информацию и высказывать свое мнение".

"Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования", - говорится в докладе.

Методы притеснения журналистов

В документе содержится подробное описание методов притеснения свободы СМИ, которые используются в каждом из 10 перечисленных государств.

Так, в Эритрее национальный закон "О печати" 1996 года предусматривает необходимость пропаганды "национальных целей" в СМИ. Власти закрыли все независимые СМИ после репрессий в 2001 году. Многие журналисты были заключены под стражу без суда и следствия.

Между тем, в КНДР существует аналогичное жесткое законодательство в этой области. Несмотря на то, что статья 67 конституции страны говорит о свободе прессы, вся информация поступает только из официальных северокорейских СМИ. Осенью 2017 года в КНДР были заочно приговорены к смерти два южнокорейских журналиста за "оскорбление достоинства страны", напоминают в Комитете.

Что касается Туркменистана, в докладе говорится о неограниченном контроле над СМИ со стороны президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

В Саудовской Аравии значительный ущерб свободе СМИ был нанесен при саудовском наследном принце Мухаммеде Бен Салмане. В стране действуют законы о борьбе с терроризмом и киберпреступностью, а также специализированные суды. В 2011 году были введены нормы о необходимости получать лицензию министерства культуры страны для возможности публиковать новости на веб-сайтах и в блогах.

В октябре 2018 года журналист Джамаль Хашкаджи исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября того же года в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

Комитет по защите журналистов является международной неправительственной организацией, занимающейся деятельностью по защите прав работников СМИ по всему миру. В частности, организация занимается выявлением случаев убийств и противоправных действий, совершенных в отношении журналистов.