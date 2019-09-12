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Трамп решил ограничить продажу вейповой продукции в США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что будет добиваться запрета на продажу некоторых видов вейповой продукции, передает NBC News.

Он отметил, что производство вейпинговой продукции за очень короткий период времени стало прибыльным и превратилось в гигантский бизнес. При этом, по словам Трампа, вейпинг - это новое и плохо изученное явление.

"Люди умирают. Мы тщательно изучаем это (опасности, связанные с вейпингом - ИФ). Мы введем очень строгие правила (продажи такой продукции - ИФ)", - сказал Трамп.

Глава минздрава и социальных служб США Алекс Азар уточнил, что в скором времени власти подготовят руководство по ограничению продажи ароматизированной вейповой продукции, которая, по мнению экспертов, пользуется особой популярностью из-за привлекательных вкусов.

Он указал, что одобрение на продажу надо будет получить у подразделения министерства здравоохранения США, которое занимается контролем качества пищевых продуктов, а также табачных изделий и лекарств.

Ожидается, что на разработку конкретных директив относительно продаж вейпов уйдет несколько недель.

Эта инициатива стала реакцией американской администрации на сотни случаев заболеваний дыхательной системы у людей, которые курили электронные сигареты и другую вейповую продукцию. При этом пока не установлено, какое именно устройство или ингредиент могли привести к таким проблемам.

Дональд Трамп Алекс Азар США

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