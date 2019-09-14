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Минфин предложит акциз на электронные сигареты

Ранее премьер-министр поручил обложить сбором электронные устройства для потребления никотина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".

Сбор будет введен с поправками к Налоговому кодексу. По замыслу авторов поправок, он должен начать действать с 2020 года и составит 50 рублей на один прибор. В документе они называются электронными системами доставки никотина (ЭСДН). С каждым годом сбор будут повышать на два рубля.

Сборы коснутся не только вейпов (Logic, Juul и другие), но и устройств для нагревания табака (Iqos, glo и другие). При этом уже сейчас сбором облагаются жидкости и стики, содержащие никотин. Безникотиновые жидкости для вейпов продаются безакцизно.

Минфин разрабатывал поправки к Налоговому кодексу с мая этого года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Ранее правительство одобрило запрет на электронные сигареты в общественных местах.

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