Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне, в результате пострадала недвижимость и автопарк, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях на территорию нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Москва незамедлительно связалась с британской стороной, потребовав исполнять обязательства в рамках Венской конвенции по охране представительств и расследовать дело.

"Из лондонской полиции посольство получило ответ. Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, нас обескуражил. Нам было сказано, что дело не имеет перспектив и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство предоставило британской стороне в том числе записи с камер наблюдения", - сказала представитель МИД РФ.