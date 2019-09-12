Поиск

Неизвестный повредил машины в российском торгпредстве в Лондоне

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне, в результате пострадала недвижимость и автопарк, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На днях на территорию нашего торгового представительства в Лондоне неизвестный совершил злонамеренное проникновение, в результате чего пострадали как недвижимость, так и автопарк нашего представительства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Москва незамедлительно связалась с британской стороной, потребовав исполнять обязательства в рамках Венской конвенции по охране представительств и расследовать дело.

"Из лондонской полиции посольство получило ответ. Мы очень надеемся, что это не окончательный ответ, а промежуточный, но тот ответ, который мы получили, нас обескуражил. Нам было сказано, что дело не имеет перспектив и, скорее всего, будет закрыто. И это несмотря на то, что посольство предоставило британской стороне в том числе записи с камер наблюдения", - сказала представитель МИД РФ.

Великобритания Лондон Россия

Новости

Больше половины жителей Северной Ирландии поддержали идею объединения с Ирландией

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,5%

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Агент ЦРУ в Кремле

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

МИД РФ не исключил новых шпионских скандалов в США, подобных "делу Смоленкова"

Помощник президента Ушаков не стал отвечать на вопросы об "агенте ЦРУ" Смоленкове

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Минфин США и Гапонцев подписали мировое соглашение по иску о "кремлевском списке"

Минфин США и Гапонцев подписали мировое соглашение по иску о "кремлевском списке"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');