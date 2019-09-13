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NHK узнал о визите Патрушева в Японию на следующей неделе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительства Японии и России координируют усилия по проведению первой встречи между новым главой национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает NHK.

Согласно осведомленным источникам телеканала, Китамура может встретиться с Патрушевым в Японии во вторник.

По данным телеканала, на предстоящей встрече Патрушев и Китамура обсудят вопросы безопасности, в частности планируемое размещение в Японии американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore.

Николай Патрушев Япония

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