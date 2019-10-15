Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы против протестующих пожарных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Полиция Парижа начала разгон демонстрантов, собравшихся на акцию протеста пожарных на Площади Нации, при помощи слезоточивого газа и водометов, сообщил во вторник телеканал BFMTV.

Полицейские также перекрыли в час пик движение транспорта в районе станции первой линии парижского метро Порт-де-Венсен, что вызвало пробки.

По данным телеканала, некоторые протестующие бросали в полицейских дымовые шашки. Первые столкновения полиции с демонстрантами начались около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Ранее стало известно, что тысячи пожарных вышли во вторник на Площадь Нации на акцию протеста и потребовали повышение зарплаты, гарантию сохранения пенсий и уважительное отношение к их труду.

В сентябре работники парижского метро и другого общественного транспорта также устраивали акцию протеста против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Французские СМИ тогда отмечали, что эта забастовка стало самой массовой акцией протеста транспортников в стране с 2007 года. Демонстранты назвали это мероприятие "предупреждающим выстрелом".