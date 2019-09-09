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Песков увидел повод для осторожного оптимизма в обмене заключенными с Украиной

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной дает повод для осторожного оптимизма и в плане нормализации двусторонних отношений, и для выполнения Минских соглашений.

"Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что списки для обмена он не комментирует. Песков также воздержался от объяснений, почему в числе прибывших в Россию лиц есть граждане Украины.

На вопрос, можно ли говорить, что это был обмен пленными, пресс-секретарь президента сказал: "Это был обмен удерживаемыми лицами".

Песков не стал комментировать, будут ли и в какие сроки опубликован список ранее удерживаемых на Украине лиц, которые в минувшую субботу, 7 сентября, прилетели в Россию, а также указы президента Владимира Путина о помиловании украинцев, возвращенных на родину.

Пресс-секретарь главы государства также объяснил, почему Путин не поехал в московский аэропорт "Внуково" встречать тех, кого Украина освободила и выдала России. По словам Пескова, это не прерогатива президента. Песков пояснил, что Путин проделал "свою часть пути", чтобы этот обмен мог состояться, и "это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт".

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в 2018 году. Тем временем в Москву прибыло 35 человек.

Дмитрий Песков Украина

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